Закарпатський фестиваль "Воскресни, писанко" увійшов у Книгу рекордів України

Обласний центр Закарпаття готується до відзначення одного з найбільших християнських свят – Великодня. До цієї події в Ужгороді приурочена низка заходів, які мають на меті показати ужгородцям та численним гостям міста традиційні пасхальні символи, ознайомити з їх виготовленням, та вкотре продемонструвати невмирущість кращих традицій закарпатського писанкарства, фольклорного багатства та народної культури святкування.

Чи не наймасштабнішим з усіх заходів став 4-й обласний фестиваль-конкурс «Воскресни писанко», який зібрав в одному місці 17 тисяч символів Великодня. 29 березня на площі Народній свої роботи, виконані в різних техніках, на 57-ми «писанкових» деревах представили умільці з усіх регіонів краю. І навіть дощ не завадив святу, яке продовжилося в атріумі ОДА.

Цього разу традиційний фестиваль-конкурс писанок став рекордсменом, увійшовши до книги Рекордів України за найбільшу кількість «великодніх дерев» на одній локації.

У рамках фесту в атріумі також розгорнули тематичну виставку рушників, а в фойє – великодню фотовиставку.

Ще одна виставка «Світ писанки» відкрилася у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту, яка представила вироби відомих майстринь краю: Емми Левадської, Надії Вербищук, Любові Матіко, Ярослави Лівак, Євгена Романця, Крістіни Воскресенської та інших.

На виставці презентовано роботи, виконані в різних традиційних та сучасних техніках писанкарства, писанки з фондової колекції музею, а також чудові роботи, надані Музеєм писанкового розпису в м. Коломия Івано-Франківської області, серед яких писанки з усіх регіонів України: Закарпаття, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Волині. «Світ писанки» представив й авторські тематичні пасхальні композиції, керамічні тарілки, ткані й вишивані вироби на сакральну тематику. А бажаючі опанувати мистецтво писанкарства, мали змогу повчитися в майстринь Людмили Губаль з Ужгорода та Олександри Цуняк із Львівщини, які провели майстер-клас для усіх бажаючих.

Не залишилися осторонь і закарпатські художники, які розгорнули традиційну художню виставку до Великодня. Експозиція налічує майже 50 робіт, представлених 35 як іменитими, так і молодими митцями. Народні художники України Борис Кузьма та Володимир Микита, живописець Микола Шете, відкриваючи виставку, привітали присутніх із прийдешніми святами та зазначали, що тематична експозиція, яка триватиме до 13 квітня в галереї «Ужгород», допоможе численним відвідувачам пройнятись великоднім настроєм.

На площі Театральній в Ужгороді розгорнувся Великодній ярмарок, організований волонтерами Руху підтримки закарпатських військових. Тут майстрині демонструють та продають власні вироби – писанки, крашанки, іграшки у вигляді пасхальних зайців, пряники тощо та створюють відчуття свята, що наближається, для ужгородців та численних туристів.

Оксана ДУДАШ, Ужгород. Фото Василя ІЛЬНИЦЬКОГО