Аваков - про екоситуацію на окупованому Донбасі: Час бити на сполох

Екологічний стан на окупованому Донбасі наразі є таким, що окупаційна влада може призвести регіон до масштабної екологічної катастрофи. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook.

"Колись, багато років тому, у Харкові, я займався проблемами екології в Українському науковому центрі охорони вод. Там я розробляв математичні моделі балансу природних ресурсів. Їздив країною - аналізував статистичні дані. Відтоді добре знаю цю тему і розумію рівень загроз. Тому, коли я побачив дані з екологічних ризиків у зоні окупованого Донбасу, я зрозумів - час бити на сполох", - написав Аваков.

Він зазначив, що окупаційна влада почуває себе "тимчасовими правителями на нашій території".

"Їм наші проблеми не болять, вони не думають про майбутнє, і тому вони можуть призвести регіон до по-справжньому масштабної екологічної катастрофи", - наголосив міністр.

Він переконаний, що екологічна катастрофа на Донбасі, спричинена збройною агресією РФ, може стати екологічною катастрофою для всієї Європи.

"Чому саме МВС так наполегливо порушує це питання? Тому що весь цей регіон, по суті, є зоною потенційної екологічної надзвичайної ситуації, причини та загрози якої слід терміново ліквідувати, доки вона не охопила всю територію України і суміжних країн", - вважає глава МВС.

Він навів кілька прикладів на підтвердження власних слів.

Так, за словами Авакова, в місті Бунге Донецької області існує загроза радіоактивного зараження, якого може зазнати не тільки Україна, а й сусідні держави.

"Швидше за все, більшість з вас не знали, що в 1979 р., в шахті «Юний комунар» (м. Бунге, Донецька область), на глибині 900 м, був проведений експериментальний підземний ядерний вибух потужністю 300 тонн тротилу. В результаті утворилася скляна радіоактивна капсула, яка містить радіоактивні ізотопи цезію і стронцію (об'єкт «Кліваж»). У разі її руйнування, відбудеться надзвичайно сильне радіоактивне забруднення підземних вод, яке пошириться на величезну територію", - уточнив міністр.

Він додав, що також в смт Новгородське Донецької області існує загроза хімічного забруднення, оскільки там знаходиться фенольний завод, який скидає в свої відстійники феноли, фенольні сполуки, сірчану кислоту, формальдегіди, нафтопродукти, нафталін та інші хімічні речовини, і їх потрапляння в грунт може призвести до тяжких екологічних наслідків.

"На околицях міста Довжанськ Луганської області розташовані 45 тліючих відвалів. В результаті - концентрація сірководню в місті в 45 разів перевищує допустиму норму", - зазначив Аваков.

А в Горлівці, за його словами, існує загроза потрапляння «мертвої» шахтної води в систему водопостачання. "Така вода вбиває все живе і за жодних умов не може бути використана ні як питна, ні навіть як технічна", - написав Аваков.

"Донецьк. Загроза просідання грунтів. Згідно з супутниковим моніторингом, в результаті підтоплення донбаських шахт територія Донецька вже просіла в середньому на 25 см, а по окремих районах міста - від 53 до 92 см. Закриття будь-якої шахти призводить до заповнення підземних пустот шахтними водами і, відповідно, до просідання грунтів, а це, в свою чергу, - до пошкодження споруд, будівель і комунікацій населених пунктів", - наголосив він.

Міністр зазначив, що ці приклади лише частина масштабних процесів руйнування екосистеми регіону.

"Підтоплення шахт, просідання грунтів, вихід «мертвої» води і потрапляння її в систему водопостачання населення та водойми, хімічне та радіоактивне забруднення, ризик техногенних аварій - це ризики не тільки для тимчасово окупованих районів двох областей і не тільки для країни в цілому. Кожен з них також є реальною і досить близькою за часом загрозою для суміжних європейських країн і може призвести до катастрофічних наслідків для всієї екосистеми континенту", - переконаний Аваков.