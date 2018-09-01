Аварія літака в Сочі: 18 людей постраждали, співробітник аеропорту помер

У результаті аварії літака в аеропорту Сочі одинадцять осіб ушпиталено в медичні установи. Співробітник аеропорту помер, імовірно, від серцевого нападу по дорозі в лікарню. Всього в результаті інциденту постраждало 18 людей. Про це повідомляє російське агенство ТАСС.

Південна транспортна прокуратура РФ відкрила кримінальне провадження. За даними синоптиків, перед посадкою літака, який викотився зі злітно-посадкової смуги, була гроза, сильний дощ та шквалистий вітер в районі аеропорту в Сочі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії UTair, який прямував з Москви до Сочі, скотився вночі в суботу зі злітно-посадкової смуги аеропорту в річку, в результаті зруйновано крило і шасі, загорівся лівий двигун. Всі пасажири та члени екіпажу були евакуйовані.