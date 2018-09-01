Безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив у ДТП

Влада Каліфорнії вперше повідомила про попадання в аварію автомобіля компанії Apple, який перебував під управлінням комп'ютера.

Відповідну заяву опубліковано в п'ятницю на сайті автотранспортного управління штату, передає Reuters.

Як випливає з документа, спрямованого співробітником Apple, ДТП сталося 24 серпня. Автомобіль марки Lexus, на якому Apple відчуває систему автопілота, повинен був змінити смугу, коли в нього врізалася інша машина - Nissan Leaf. Обидва транспортні засоби отримали пошкодження, ніхто не постраждав.

Згідно з даними, наведеними в документі, автомобіль Apple перед зіткнення рухався зі швидкістю близько 1,5 км / год, Nissan Leaf - приблизно 24 км / год.

За відомостями галузевих ЗМІ, Apple має приблизно 50 машин, призначених для випробування системи автопілота. При цьому згідно із законом за кермом цих автомобілів все одно повинні знаходитися водії на випадок, якщо комп'ютер припуститься помилки при управлінні.

Розробка технологій автопілота є перспективним напрямком розвитку автомобілебудування. Цілий ряд технологічних компаній намагаються створити надійні і безпечні автомобілі без водія, які можна було б використовувати в США в масовому порядку. У їх числі Tesla, Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda, Ford та інші.