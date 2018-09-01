Бойовики нікого не випускають за межі ОРДО, - прикордонники

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду в межах Донецької області рух громадян відбувається лише в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку руху громадян та транспорту немає. Про це 1 вересня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі", - повідомили у ДПСУ, посилаючись на дані громадян, що прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ. .

У Держприкордонслужбі зазначили також, що з 1 вересня усі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення Операції об'єднаних сил здійснюють пропускні операції за осіннім графіком роботи.

"Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7:00 до 18:30, зміна часового режиму пов’язана з безпековою складовою", - зазначили у ДПСУ.