Доба в ООС: Бойовики 11 разів порушили "шкільне" перемир'я

Російсько-окупаційні війська хоча й дещо знизили кількість обстрілів та не використовують озброєння важких калібрів, проте перемир'я порушують впродовж всієї доби. Про це йдеться у зведенні сил ООС за останню добу.

"Російські окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено. За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та двоє поранено", - повідомили у Штабі ООС.

Від початку доби противник чотири рази обстріляв наші позиції в районі Троїцького, Південного, Водяного та Широкиного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

У Штабі нагадали, що об'єднані сили дотримуються умов “шкільного” перемир'я.