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Фахівці з Німеччини проведуть навчання у Чорнобилі на випадок аварії на АЕС у Європі

1 вересня, 2018 - 17:47
Фото: The Verge

Німецьке відомство з питань захисту від радіації проведе навчання в Чорнобилі задля підвищення кваліфікації спеціалістів та їх підготовки до можливих позаштатних ситуацій на атомній електростанції в Європі.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає hromadske.ua.

Зазначається, що навчання пройдуть з 3 по 7 вересня у 30-кілометровій зоні в Чорнобилі за сценарієм аварії на АЕС.

Відомо, що 26 німецьких спеціалістів розділять на команди. Їм видадуть респіратори, захисні костюми та вимірювальні пристрої.

Згідно з планом навчань, вони мають пересуватися вибраною зоною пішки і на автомобілях, вимірюючи радіоактивне опромінення, якому піддається людина після аварії, а також рівень радіоактивного зараження ґрунту.

Всі зібрані дані спеціалісти передадуть до центру збору інформації відомства, де їх оброблятимуть та оцінюватимуть.

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