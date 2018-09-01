Фахівці з Німеччини проведуть навчання у Чорнобилі на випадок аварії на АЕС у Європі

Німецьке відомство з питань захисту від радіації проведе навчання в Чорнобилі задля підвищення кваліфікації спеціалістів та їх підготовки до можливих позаштатних ситуацій на атомній електростанції в Європі.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає hromadske.ua.

Зазначається, що навчання пройдуть з 3 по 7 вересня у 30-кілометровій зоні в Чорнобилі за сценарієм аварії на АЕС.

Відомо, що 26 німецьких спеціалістів розділять на команди. Їм видадуть респіратори, захисні костюми та вимірювальні пристрої.

Згідно з планом навчань, вони мають пересуватися вибраною зоною пішки і на автомобілях, вимірюючи радіоактивне опромінення, якому піддається людина після аварії, а також рівень радіоактивного зараження ґрунту.

Всі зібрані дані спеціалісти передадуть до центру збору інформації відомства, де їх оброблятимуть та оцінюватимуть.