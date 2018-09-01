Hubble зробив фото північного сяйва на Сатурні

Європейське космічне агентство опублікувало фото північного сяйва на Сатурні, яке телескоп Hubble зробив у 2017 році.

Фотографії планети були зроблені телескопом Hubble під час літнього сонцестояння, інформує Європейське космічне агентство на офіційному сайті.

Зображення, зроблені в ультрафіолетовому світлі, найкраще описують сяйво на північному полюсі Сатурна.

На Землі, яскраве світіння полярного сяйва відбувається завдяки зарядженим сонячним частинкам, які проходять крізь нашу атмосферу і захоплюють нейтральні частинки. Але, оскільки атмосфери Землі та Сатурна відрізняються, і над поверхнею газового гіганта знаходиться більше водню, полярне сяйво там виглядає дещо інакше та може бути помітно тільки в ультрафіолетовому світлі.

Фото північного сяйва Сатурна допомогло вченим дізнатися, що світіння у верхніх шарах атмосфери цієї планети найяскравіші на світанку і опівночі.

Спостереження телескопа Hubble проводилися в рамках місії Кассіні, яка вивчала Сатурн більше 10 років, до вересня 2017-го року.

Спостереження, результати яких описані в останньому випуску журналу «Листи геофізичних досліджень», були проведені протягом 7 місяців до і після сонцестояння в північній півкулі. У цих умовах Космічний телескоп Хаббла мав найкращі умови для спостереження за сяйвом навколо полюса Північного Сатурна. Програма була узгоджена з командою зонда Кассіні, який, перш ніж був зруйнований атмосферою Сатурна, зібрав дані, серед іншого, про магнітне поле планети. Зв'язок однієї й іншої інформації дозволила краще зрозуміти магнітосферу газового гіганта.

Астрономи помітили, що сяйва на Сатурні сильно змінюються, і на це впливають як активність сонячного вітру, так і атмосфера швидко обертається планети, на якій день складає всього 11 годин. Виявилося, що особливо інтенсивне випромінювання з'являється там, де можна спостерігати схід сонця або настала середина ночі.