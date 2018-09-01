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Ірак не пропустив у свій повітряний простір військовий літак РФ

1 вересня, 2018 - 10:58

Ірак не пропустив у свій повітряний простір російський військовий літак Ту-154М, який летів до Сирії. Про це повідомляє видання Al-Masdar.

Наголошується, літак прямував з Москви в сирійську провінцію Латакія, проте Багдад відмовив судну у доступі до повітряного простору країни.

Агенство інформує, що між Сирією та Іраком існує угода, яка дозволяє авіації країн використовувати повітряний простір один одного для боротьби з бойовиками ІД.

Причини недопуску ВПС РФ не вказані, але як відзначає Al-Masdar, російський реактивний літак, швидше за все, буде перевозити війська на авіабазу Хмеймім в районі міста Джаблех.

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