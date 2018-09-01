Іран планує поставляти у Сирію та Ірак винищувачі та системи ППО

Іран має намір забезпечити сирійську та іракську армії винищувачами і системами ППО власного виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

За наявною інформацією, мова йде про новітній винищувач "Коусарі" і зенітний ракетний комплекс "Бавар-373", який, згідно з твердженням Тегерана, є аналогом російського ЗРК С-300. Дати передбачуваних поставок і їх обсяги не уточнюються.

Офіційного коментаря з Тегерана або Дамаска поки не надходило.

На минулому тижні міністр оборони Ірану Амір Хатамі відвідав з офіційним візитом Дамаск, де провів переговори зі своїм сирійським колегою Алі Абдаллою Аюбом і був прийнятий президентом Башаром Асадом. В рамках візиту глави оборонних відомств двох країн підписали договір про розширення військово-технічного співробітництва.

Винищувач "Коусарі" вперше продемонстрували 21 серпня 2018 року. Як повідомляло агентство Tasnim, "Коусарі" належить до четвертого покоління реактивних військових літаків і обладнаний комп'ютерною системою балістичних розрахунків і багатоцільовим радаром. Це перший літак, повністю розроблений і вироблений на території Ірану.

Комплекс "Бавар-373" також повністю виготовлений в Ірані, вперше було представлено 21 серпня 2016 року. Як очікується, він буде введений в експлуатацію до кінця поточного року.