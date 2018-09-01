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Креативна першовереснева лінійка відбулася у Луцькій гімназії №21 імені академіка Кравчука

1 вересня, 2018 - 19:23
Фото: volyn24.com

Цей  навчальний заклад, крім того, що дає своїм  учням хорошу підготовку,  стабільно  входить у  ТОП-100  кращих шкіл України, відомий на Волині і своїми креативними виховними  заходами. Вже кілька років, з часу початку неоголошеної війни на сході України, тут відмовилися від традиційних букетів на День знань і останній дзвоник. Замість них дітей просять пожертвувати посильні кошти на допомогу українським військовим. Таким чином гімназія  придбала,  зокрема, тепловізор для військових, біноклі та інші речі, допомагала  важкопораненим. А якщо хтось і принесе квіти, то їх відносять до Стели  загиблих воїнів у центрі Луцька та на могилу Героя Небесної сотні Василя Мойсея. Цього року  гімназія напередодні 1вересня оприлюднила таке прохання: «Просимо підтримати педагогічний колектив гімназії у наданні матеріальної допомоги захисникам: Клехові Віталію Олександровичу (боєць 128 бригади, в/ч А1556)  і  Силикові Станіславу Степановичу(боєць 14 ОМБР). Шановна громадо!
Не будьмо байдужими до чужої біди!»

І вже вдруге у гімназії замість звичної першовересневої лінійки відбулося... казкове дійство. Першокласники шукали шкільний дзвоник,  який... зник. Для цього, розказує заступник директора Оксана Коваль, вони мали пройти кілька локацій: показати, які спортивні (пограли у мяча), які талановиті  (поспівали, потанцювали), і показали, які умілі у них руки (виготовили квіти, якими прикрасили літеру свого класу). Дзвоник  виявився схований у скрині,  закритій на кілька замків. Ключі від них були у  найнесподіваніших місцях (у пляшці під лавкою, на дереві). Допомагали першокласникам вчителі, переодягнуті у казкових героїв. Були тут Неандерталець (вчитель історії Андрій Мельник), Супержінка,  Мальвіна, Джек-Горобець та інші. А відкрити скриню з дзвоником дітям допомогли одиннадцятикласники. До речі,  і свято останнього дзвоника  навесні у гімназії провели креативно: у формі освітнього пікніка і дрес-кодом були вишиванка та джинси (а не  дорогі сукні).

Креативно вирішили і те, як же має продзвеніти перший дзвінок. Бо  й важко  ж вже старшокласнику тримати першокласницю. Тому першокласниця їхала на велосипеді і дзвонила ним, а їй допомагав у цьому одинадцятикласник. Також у школу супроводжували першокласників їхні  улюблені мультяшні герої – міньйони (учасники гімназійного танцювального  колентиву «Фаворит»).  Сказати, що всі захоплені таким святом, це нічого не сказати. А головне, що не  було нудної лінійки з численними виступаючими.

Шкода тільки, що досвід 21-ї луцької гімназії у такому креативному підході  ще мало запозичують. До цього має бути готовим і педколектив, як це є у гімназії, директором в якій Олег Ковальчук. Його заступник Оксана Коваль каже, що вчителям і самим цікаво ламати стереотипи.

Наталія  МАЛІМОН,  «День», Луцьк

Джерело: День

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