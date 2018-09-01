Креативна першовереснева лінійка відбулася у Луцькій гімназії №21 імені академіка Кравчука

Цей навчальний заклад, крім того, що дає своїм учням хорошу підготовку, стабільно входить у ТОП-100 кращих шкіл України, відомий на Волині і своїми креативними виховними заходами. Вже кілька років, з часу початку неоголошеної війни на сході України, тут відмовилися від традиційних букетів на День знань і останній дзвоник. Замість них дітей просять пожертвувати посильні кошти на допомогу українським військовим. Таким чином гімназія придбала, зокрема, тепловізор для військових, біноклі та інші речі, допомагала важкопораненим. А якщо хтось і принесе квіти, то їх відносять до Стели загиблих воїнів у центрі Луцька та на могилу Героя Небесної сотні Василя Мойсея. Цього року гімназія напередодні 1вересня оприлюднила таке прохання: «Просимо підтримати педагогічний колектив гімназії у наданні матеріальної допомоги захисникам: Клехові Віталію Олександровичу (боєць 128 бригади, в/ч А1556) і Силикові Станіславу Степановичу(боєць 14 ОМБР). Шановна громадо!

Не будьмо байдужими до чужої біди!»

І вже вдруге у гімназії замість звичної першовересневої лінійки відбулося... казкове дійство. Першокласники шукали шкільний дзвоник, який... зник. Для цього, розказує заступник директора Оксана Коваль, вони мали пройти кілька локацій: показати, які спортивні (пограли у мяча), які талановиті (поспівали, потанцювали), і показали, які умілі у них руки (виготовили квіти, якими прикрасили літеру свого класу). Дзвоник виявився схований у скрині, закритій на кілька замків. Ключі від них були у найнесподіваніших місцях (у пляшці під лавкою, на дереві). Допомагали першокласникам вчителі, переодягнуті у казкових героїв. Були тут Неандерталець (вчитель історії Андрій Мельник), Супержінка, Мальвіна, Джек-Горобець та інші. А відкрити скриню з дзвоником дітям допомогли одиннадцятикласники. До речі, і свято останнього дзвоника навесні у гімназії провели креативно: у формі освітнього пікніка і дрес-кодом були вишиванка та джинси (а не дорогі сукні).

Креативно вирішили і те, як же має продзвеніти перший дзвінок. Бо й важко ж вже старшокласнику тримати першокласницю. Тому першокласниця їхала на велосипеді і дзвонила ним, а їй допомагав у цьому одинадцятикласник. Також у школу супроводжували першокласників їхні улюблені мультяшні герої – міньйони (учасники гімназійного танцювального колентиву «Фаворит»). Сказати, що всі захоплені таким святом, це нічого не сказати. А головне, що не було нудної лінійки з численними виступаючими.

Шкода тільки, що досвід 21-ї луцької гімназії у такому креативному підході ще мало запозичують. До цього має бути готовим і педколектив, як це є у гімназії, директором в якій Олег Ковальчук. Його заступник Оксана Коваль каже, що вчителям і самим цікаво ламати стереотипи.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк