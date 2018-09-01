На 167 день голодування політв’язень Кремля Балух дуже погано почувається, - Чийгоз

Кримський активіст, політв’язень Кремля Володимир Балух, який голодує 167 днів, дуже погано почувається.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз на сторінці у Facebook.

«Мені вночі повідомили, що Володимир Балух дуже погано себе почуває. Також сказали, що його хочуть відправити на яму», — сказав він.

Як пояснив Чийгоз в коментарі Громадському, в СІЗО Балуху неодноразово пред’являли порушення через нібито недотримання режиму, адже той голодує.

Балух досі утримується в загальній камері СІЗО Сімферополя.

Нагадаємо, 20 червня Європейський суд з прав людини запросив у Кремля інформацію про стан здоров'я та зобов’язав Росію до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я чотирьох політв’язнів Кремля — Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

Крім того, Україна подала позов до ЄСПЛ щодо порушення прав ув'язнених у Росії українців.

5 липня підконтрольний окупаційній владі Раздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.

Станом на 1 вересня Балух голодує 167 днів. За час голодування він втратив 30 кілограмів ваги.

10 серпня мати політв’язня Володимира Балуха відвідала його в ізоляторі тимчасового тримання у Криму. За словами матері, Володимир не розповідає їй про стан свого здоров’я, аби її не засмучувати.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що Володимира Балуха продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан. За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими.