На Вінниччині відкрили Меморіал мучеників за віру (фото)

У перший день вересня у костелі святого Архангела Михайла, що розташований у Тиврові, відкрили і освятили Меморіал мучеників за віру. Його облаштували на нульовому поверсі храму.

В колекціях представлено багато пам’яткових фотографій, архівних документів, листів, свідоцтв, відео і аудіо-записів. До найцінніших експонатів належать особисті речі, в яких мученики за віру були замордовані й убиті. Меморіал працюватиме як навчальна установа, де люди можуть дізнаватися про людей, яким Церква завдячує свободою і які зазнали переслідувань за віру в Україні під час комуністичного режиму.

«Меморіал створений на пожертви небайдужих людей. Його ідейним натхненником став отець Павло Вишковський, а координувало роботу Згромадження Місіонерів Облатів Марії Непорочної, – розповідає настоятель монастиря та парафії Святого Михаїла Архангела отець Віталій Подолян. – Головна мета Меморіалу увіковічнити пам’ять про мучеників за віру ХХ століття та усіх інших, хто несправедливо страждав і страждає також у сьогоднішній війні на Сході України. Адже в історії України є події і люди, про котрих ми не можемо забути. Передусім через те, що вони не піддалися злу, котре завжди є ніщівним, а особливо, коли полягає на насильстві людини над другою людиною і системи над суспільством».

Експозиція Меморіалу складається з чотирнадцяти локацій, які символізують чотирнадцять стоянь Хресної Дороги. У кожному стоянні відтворена та чи інша сторінка із життя мучеників за віру. Одна з кімнат, наприклад, представляє синтетичний образ комуністичної реальності, містить кайдани, виписки з Кримінального Кодексу, фрагменти виступів представників тодішньої влади.

Окремо представлений родинний дім віруючої людини. Ще одне стояння – це школа, в якій діяла антирелігійна пропаганда. Кілька стоять розкриють діяння священників, які жили в ті часи і зазнали переслідувань, окремі з них були у концтаборах, дехто був замучений насильницькою смертю. Так, локація під назвою «Келія смерті» імітує в’язницю і представляє кімнати тортур мучеників.

Вихід з меморіалу веде відвідувачів через колекцію «Життя після смерті», на завершенні якої видніє табличка із символічним написом: «Ми вистояли». Біля кожного стояння встановлений хрест – місце, де відвідувачі можуть зупинитися, помолитися за долі мучеників віри або просто подумати.

«Це сучасна Хресна Дорога Ісуса і його мучеників з України, яка показує життєвий шлях українських вірян доби комунізму: від родинного дому, школи й роботи – і до вивезення в концтабори й жорстокої мученицької смерті, – узагальнює отець Богдан Савицький. – Водночас це нагода розповісти про історію Церкви в Україні, особливо в ХХ столітті, а також нагадати про католицькі парафії, які не були закриті в комуністичний час завдяки глибокій вірі людей. Представлені експонати збирали з усієї країни. Більшість з них – з фондів Місіонерів Облатів Марії Непорочної. Так само долучалися священники з різних парафій. Досі лише нечисленні могли дізнатися про цю проблематику з книжкових видань, тепер вся інформація зібрана у Меморіалі. Тому автори ідеї зараз розглядають можливість, щоб проводити на його площах наукові конференції, заходи для молоді та екскурсії для школярів».

Вхід до Меморіалу вільний, але при вході стоять скриньки для пожертв на розвиток музею та покриття комунальних витрат, зокрема електроенергії. Адже експозиція має оригінальну підсвітку, а також відео та аудіосупровід.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина