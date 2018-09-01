Поблизу М’янми на мілину сів гігантський контейнеровоз без товарів та екіпажу

Поблизу узбережжя М’янми на мілину сів гігантський 177-метровий контейнеровоз, який зник майже десять років тому – у 2009 році.

Наразі судно обшукує місцева поліція, повідомляє ВВС-Україна.

Судно Sam Ratulangi PB 1600 помітили місцеві рибалки в одинадцяти кілометрах від селища Тама Сейтта штату Янгон. Вони одразу повідомили про “знахідку” місцевій поліції.

Коли представники влади та морського флоту піднялись на контейнеровоз, там не було ні моряків, ні товару. Однак генеральний секретар Незалежної федерації моряків М’янми Аунг Кьяв Лінн вважає, що водний транспорт залишили недавно. За його словами, судно все ще перебуває в робочому стані.

Прес-служба поліції штату Янгон повідомила, що викинуте на берег судно було під індонезійським прапором. Поліція наразі намагається вияснити, що ж сталося насправді.

За даними веб-сайту Морський Телеграф, судно побудували у 2001 році й використовували, як контейнеровоз.

Зауважимо, що це перший випадок, коли у водах М’янми з’являється покинуте “судно-привид”.