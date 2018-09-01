Польські експерти у Смоленську будуть вивчати уламки літака Качинського

П'ять польських прокурорів та група техніків-криміналістів з 3 по 7 вересня перебуватимуть у Смоленську, де на місці вивчатимуть уламки розбитого Ту-154М екс-президента Лєха Качинського. Про це поінформувала речниця Національної прокуратури Польщі Евя Бялік, інформує RMF.FM.

“На території аеродрому Смоленськ-Північний, де перебувають уламки Ту-154М з бортовим номером 101, вони оглянуть цей літак”, - повідомила Бялік.

Вона зазначила, що виїзд польських спеціалістів відбувається за погодженням з російською стороною у світлі виконання запиту Варшави про надання юридичної допомоги у слідстві щодо катастрофи Ту-154М.

Як інформував на минулому тижні Слідчий комітет Росії, задоволено запит польської сторони і в присутності польських представників заплановано проведення додаткового огляду речових доказів - агрегатів, підсистем і конструктивних елементів Ту-154М.

Як відомо, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. В результаті катастрофи загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту: президентське подружжя Леха і Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) у Москві в 2011 році назвав причиною аварії літака помилку пілотів, які пішли на посадку в умовах поганої погоди. Польща, провівши своє розслідування, у 2011 році також дійшла висновку про помилку пілотів, але додатково поклала провину за те, що трапилося, на російських диспетчерів. Росія вини диспетчерів у катастрофі літака не визнала.

У 2016 році Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, в рамках якого, серед іншого, упродовж двох років було ексгумовано тіла усіх загиблих. У березні 2016 року тодішній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що причиною аварії міг стати теракт. У жовтні 2017 року він повідомив, що один з бортових самописців зафіксував момент вибуху.