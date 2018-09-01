Порошенко подякував Конгресу США за підтримку у захисті суверенітету України

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч із делегацією Конгресу США, під час якої висловив вдячність за послідовну підтримку у захисті суверенітету України. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Глави держави.

"Петро Порошенко висловив вдячність за важливу роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на Росію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були скоординовані подальші кроки щодо посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму та Донбасу. Глава держави привернув увагу до протиправної діяльності РФ в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Крім того, відбувся обмін думками щодо загроз для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2".

Також було обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ.

Президент України висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, що спрямовані на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.