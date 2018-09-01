Учітеся, брати мої, думайте, читайте.
Тарас Шевченко, український поет, письменник, громадський діяч

Порошенко подякував Конгресу США за підтримку у захисті суверенітету України

1 вересня, 2018 - 13:23
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч із делегацією Конгресу США, під час якої висловив вдячність за послідовну підтримку у захисті суверенітету України. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Глави держави.

"Петро Порошенко висловив вдячність за важливу роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на Росію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були скоординовані подальші кроки щодо посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму та Донбасу. Глава держави привернув увагу до протиправної діяльності РФ в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Крім того, відбувся обмін думками щодо загроз для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2".

Також було обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ.

Президент України висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, що спрямовані на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.

Більше новин

Аваков - про екоситуацію на окупованому Донбасі: Час бити на сполох
Бойовики нікого не випускають за межі ОРДО, - прикордонники
Доба в ООС: Бойовики 11 разів порушили "шкільне" перемир'я
У соцмережах з'явилося відео з місця загибелі Захарченка
Євстратій Зоря: Візит глави РПЦ до Вселенського патріарха закінчився безрезультатно
День в ООС: Бойовики продовжують порушувати "шкільне" перемир'я

Новини партнерів

Loading...