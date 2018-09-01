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Слободян вважає, що Захарченка ліквідували спецслужби Росії

1 вересня, 2018 - 15:59

Ліквідація російськими спецслужбами ватажка “ДНР” Олександра Захарченка свідчить про те, що РФ шукає новий формат окупованих територій. Таку думку у Facebook висловив прес-секретар голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

“Захарченко - всьо... Що далі? Думаю, ліквідація російськими спецслужбами ватажка "ДНР" свідчить лише про одне - РФ шукає новий формат окупованих територій. Це - важливо перед виборами Президента України. І життя Санька в цій історії не має ніякого значення. Хто його поставив - той його і прибрав...”, - написав Слободян.

Як повідомлялося, 31 вересня ввечері в окупованому Донецьку під час вибуху в ресторані "Сєпар" був смертельно поранений "глава ДНР" Олександр Захарченко.

Джерело: День

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