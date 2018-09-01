США готові розширити постачання військового озброєння Україні, - Волкер

Вашингтон готовий розширити постачання військового озброєння в України, щоб допомогти країні укріпити військово-морські та повітряні сили в умовах продовження російської підтримки сепаратистів на Сході держави. Про це в інтерв’ю виданню The Guardian розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Вони щотижня втрачають солдат, захищаючи свою країну. І тому в цьому контексті для України природно будувати свої військові сили, займатися самообороною, і природно шукати допомоги, і природно, що інші країни повинні їм допомогти. І, звичайно, вони потребують "летальної" допомоги, тому що по ним відкривають вогонь", - сказав Волкер.

"Ми можемо обговорити з Україною, як з будь-якою іншою країною, що саме їм потрібно. Я думаю, що буде дискусія про військово-морську спроможність, бо, як ви знаєте, їхній флот в основному був захоплений Росією. І тому їм потрібно відновити військово-морський флот, і вони мають дуже обмежену повітряну здатність. Я думаю, ми розглянемо їхні сили протиповітряної оборони", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол України в США Валерій Чалий повідомив, що Україна подала запит у Вашингтон щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 млн дол. за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії.