США скасували допомогу Палестині у сумі $300 млн

Сполучені Штати скорочують фінансування Агентства ООН, яке допомагає палестинським біженцям. Про це повідомили у Державному департаменті США, передає AP.

Як зазначає видання, йдеться про 300 мільйонів долларів підтримки. США постачають близько 30 відсотків загального бюджету агентству, яке надає охорону здоров'я, освіту та соціальні послуги палестинцям на Західному березі, у секторі Газа, Йорданії, Сирії та Лівані, інформує ЗМІ.

Раніше AFP з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США повідомило, що Білий дім не надаватиме фінансової допомоги палестинцям на проекти в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан.

За словами інформатора, фінансова допомога в розмірі більше 200 млн доларів "тепер буде спрямована на пріоритетні проекти в інших місцях". Джерело зазначило, що рішення було ухвалено "за розпорядженням президента".