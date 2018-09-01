США відмовилися фінансувати агентство ООН з питань біженців з Палестини

Сполучені Штати Америки відмовилися допомагати палестинським біженцям і перестали фінансувати відповідальне за це агентство при ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хезер Науерт.

За словами представника Держдепу, бізнес-модель і податкова практика ООН для допомоги і робіт (БАПОР) визнані «необгрунтованої помилкою». При цьому вона відзначає, що питання було детально вивчено в Білому домі, за підсумком чого було вирішено повністю припинити фінансоване агентства.

Повідомляється, що дане рішення прокоментував офіційний представник президента Палестини. За його словами, дії США розцінюються як «брутальний напад» на народ Палестини і пряме порушення конвенцій ООН. Російська сторона зазначає, що рішення Білого дому не сприяє вирішенню конфлікту на Близькому Сході.«Коли ми внесли 60 мільйонів доларів у січні, ми чітко заявили, що Сполучені Штати більше не готові нести непропорційну частку витрат UNRWA, як ми це робили протягом багатьох років», — сказала вона.

За словами Нойєрт, організація є «непоправно зіпсованою».

Зазначимо, насьогодні Близькосхідне агентство ООН з питань допомоги палестинським біженцям та виконання робіт (UNRWA) підтримує більш ніж 5 мільйонів людей на Близькому Сході, допомагаючи у сферах освіти, медичних і соціальних послуг.

США забезпечували близько третини бюджету організації. Зокрема у 2016 році Вашингтон виділив на фінансування UNRWA 368 мільйонів доларів.