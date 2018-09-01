Суд Бразилії заборонив екс-президенту країни брати участь у виборах

Вищий виборчий суд Бразилії заборонив колишньому президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві брати участь у президентських виборах. Відповідне рішення суд ухвалив ввечері у п'ятницю, 31 серпня, задовольнивши скаргу генерального прокурора Ракеля Доджа та низки депутатів, які вимагали зняти кандидатуру екс-президента з виборів.

Да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, в середині серпня був зареєстрований кандидатом на майбутніх президентських виборах від Робітничої партії Бразилії, яку він очолює. Останні соціологічні дослідження в країні свідчать, що да Сілва має найвищий рівень підтримки серед населення - близько 40 відсотків, і значно випереджає за цим показником своїх потенційних конкурентів на виборах, інформує агенція dpa.

Робітнича партія Бразилії може тепер висунути кандидатом колишнього мера міста Сан-Паулу та екс-міністра освіти Фернандо Хаддада, який у випадку допуску да Сілви до виборів претендував на крісло віце-президента країни. Утім, да Сілва має право оскаржити вердикт Вищого виборчого суду.

Перший тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 7 жовтня 2018 року. У випадку, якщо переможець не визначиться у першому турі, другий раунд голосування має відбутися 28 жовтня.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003-го по 2010 рік. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці, визнавши його винним у корупції і відмиванні грошей. У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Утім, він заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.