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Світоліна вийшла в 1/8 фіналу US Open

1 вересня, 2018 - 10:40
Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує перемагати на Відкритому чемпіонаті США.

Черговий суперницею українка стала китаянка Ван Цян. Раніше Світоліна вже двічі перемагала суперницю з Піднебесної. І цей поєдинок не став винятком. Матч тривав трохи більше години і завершився перемогою Світоліної у двох сетах.

Еліна Світоліна (Україна) – Ван Цян (Китай) 6:4, 6:4

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішим у парі Катерина Макарова – Анастасія Севастова.

Нагадаємо, раніше інша українка Леся Цуренко обіграла Каролін Возняцкі і сенсаційно вийшла у третє коло US Open.

Також нагадаємо, що після свого першого матчу на US Open Світоліна відмовилася спілкуватися з представниками російської преси.

Джерело: 112 Україна

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