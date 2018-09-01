Світоліна вийшла в 1/8 фіналу US Open

1 вересня, 2018 - 10:40
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує перемагати на Відкритому чемпіонаті США.
Черговий суперницею українка стала китаянка Ван Цян. Раніше Світоліна вже двічі перемагала суперницю з Піднебесної. І цей поєдинок не став винятком. Матч тривав трохи більше години і завершився перемогою Світоліної у двох сетах.
Еліна Світоліна (Україна) – Ван Цян (Китай) 6:4, 6:4
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішим у парі Катерина Макарова – Анастасія Севастова.
Нагадаємо, раніше інша українка Леся Цуренко обіграла Каролін Возняцкі і сенсаційно вийшла у третє коло US Open.
Також нагадаємо, що після свого першого матчу на US Open Світоліна відмовилася спілкуватися з представниками російської преси.
Джерело: 112 Україна