Трамп відмовився від участі у саміті АТЕС

Президент США Дональд Трамп не братиме участь у саміті Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді і, відповідно, не відвідає Австралію, натомість поїде на відзначення 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні у Франції.

Про це повідомляє телекомпанія CNBC.

Рішення президента Трампа не брати участь у ключових азіатських самітах з розчаруванням зустріли у регіоні, трактуючи його як негативний сигнал щодо інтересу та зобов'язань США щодо Індо-Тихоокеанського регіону.

Неприємною несподіванкою стала позиція США і для австралійського уряду, оскільки попередньо Трамп позитивно відгукнувся на запрошення австралійців відвідати Австралію у рамках азійського турне та участі в самітах.

Таким чином президент США пропустить саміт АТЕС у Папуа-Новій Гвінеї 17 і 18 листопада, а також саміти АСЕАН та країн Східної Азії в Сінгапурі.

За повідомленнями Білого дому, США на згаданих заходах представлятиме віце-президент Майк Пенс, однак з огляду на те, що він уже приїздив до Австралії у 2017 році, то цього року на Зелений континент він уже не поїде.

Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон не втрачає надії провести свою першу зустріч з президентом Трампом на саміті G20 в Аргентині наприкінці листопада.

Крім того відзначається, що Трамп відвідає заходи з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни в Парижі 11 листопада, щоб “підкреслити жертовність американців в ім'я свободи не тільки у часи Першої світової війни, а й протягом цілого століття”.

Передбачається, що у рамках візиту на європейський континент, президент США відвідає Ірландію.