Twitter змінила правила публікації політичної реклами

Соціальна мережа Twitter в офіційному блозі заявила, що змінює правила реклами для політичних оголошень.

Зміни торкнуться тієї реклами, що стосуватиметься виборів чи законодавчих питань (охорона здоров’я, громадянські права, зброя, національна безпека, соціальне забезпечення, тощо), повідомляє Media Sapiens.

Щоб мати можливість промотувати такого роду контент, організації потрібно буде пройти сертифікацію і підтвердити своє місцезнаходження у США. Також будуть інші «вимоги відповідності програмі».

Реклама політичного характеру буде маркуватись. Користувачі зможуть бачити, хто промотує меседж та «легко отримати доступ до детальнішої інформації».

Медіа не збираються піддавати такій оцінці. Утім ЗМІ потрібно буде подати заявку на звільнення від цих правил.

«Ми не вважаємо, що ця політика повинна торкатися новинних організацій, які розміщують рекламу на Twitter. Вони ж бо повідомляють про проблеми, а не виступають за них чи проти них», — йдеться у повідомленні Twitter.