У Львові розпочала роботу Школа перфомансу

Йдеться про цілісний цикл майстер-класів 1 – 7 вересня в межах фестивалю «Дні Мистецтва Перформанс у Львові», і це – єдиний в Україні навчальний майданчик, де можна напрактикуватися в авторитетних, з міжнародним досвідом, майстрів арт-перформансу.

«Школа пропонує навчальний процес, відкритий для будь-яких форм та обставин, пов’язаних із мистецтвом дії, а отже, не є закритою лабораторією», – зазначають організатори, додаючи, що на завершення науки учасники школи матимуть можливість представити власні ідеї в межах фесту, основна локація якого – галерея «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35). Організатори та партнери фестивалю – Мистецьке об'єднання «Дзиґа», Львівська міська рада , Польський Інститут у Києві, Посольство Ізраїлю в Україні, Альянс Франсез Львів.

Навчання проходитиме в трьох групах, а досвідом ділитимуться досвідчені перформери Януш Балдига (Польща), Бартоломе Феррандо (Іспанія), Матрін Віаль (Франція).

Митець, творець інсталяцій Януш Балдига запропонує початківцям тему «Статичний перформанс – динаміка стану нерухомості»; художник, педагог, куратор багатьох фестивалів і практичних освітніх проектів Бартоломе Феррандо, котрий працює у жанрі візуальної та голосової поезії, проведе майстер-клас «У роботі зі звуком»; Матрін Віаль запропонує тренінг «Лабораторія тіла». Програму навчання доповнить лекція-перформанс відомого львівського художника і перформера Володимира Кауфмана «Сходження». Також заплановані виступи перформерів з Ізраїлю, Норвегії та України.

На закінчення фестивалю відбудеться відкрите обговорення підсумків проекту серед учасників Школи та всіх небайдужих до фестивалю «Дні Мистецтва Перформанс у Львові».

Насамкінець варто додати, що, на думку організаторів фестивалю, «ми всі є перформерами, навіть якщо лише граємо роль глядача».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів