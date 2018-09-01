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У підземному переході Києва вбили чоловіка

1 вересня, 2018 - 12:19
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві в підземному переході на проспекті Лобановського знайдено чоловіка з ножовими пораненнями. Правоохоронці розшукують причетних до вбивства. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"О 03:44 до чергової частини Голосіївського району надійшло повідомлення про виявлення чоловіка із ножовим пораненням у підземному переході на проспекті Лобановського. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та кінолог", - йдеться у повідомленні.

Особа загиблого наразі не встановлена, оскільки жодних документів на місці не було. Попередньо, чоловік 25-30 років. Він був одягнений у темні джинси і синю спортивну кофту з сірим верхом.

Наразі співробітники поліції розшукують причетних до злочину осіб, вони опитали свідків і переглянули записи з камер відеоспостереження.

"У результаті до управління поліції доставили декількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка", - додали в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено до 15 років позбавлення волі.

Джерело: День

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