У підземному переході Києва вбили чоловіка

У Києві в підземному переході на проспекті Лобановського знайдено чоловіка з ножовими пораненнями. Правоохоронці розшукують причетних до вбивства. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"О 03:44 до чергової частини Голосіївського району надійшло повідомлення про виявлення чоловіка із ножовим пораненням у підземному переході на проспекті Лобановського. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та кінолог", - йдеться у повідомленні.

Особа загиблого наразі не встановлена, оскільки жодних документів на місці не було. Попередньо, чоловік 25-30 років. Він був одягнений у темні джинси і синю спортивну кофту з сірим верхом.

Наразі співробітники поліції розшукують причетних до злочину осіб, вони опитали свідків і переглянули записи з камер відеоспостереження.

"У результаті до управління поліції доставили декількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка", - додали в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено до 15 років позбавлення волі.