У Польщі проходять пам'ятні заходи до 79-ї річниці початку Другої світової війни

Керівництво Польщі у суботу вранці взяло участь у пам'ятних заходах до 79-ї річниці початку Другої світової війни, що символічно розпочалися о 05:40 (за київським часом) - час нападу гітлерівців на країну.

Президент Анджей Дуда відвідав місто Тчев на півночі РП, яке одним з перших прийняло на себе удар нацистів, а прем’єр-міністр Матеуш Моравецький — півострів Вестерплатте у Гданську, який першим серед військових об'єктів атакували гітлерівські війська, повідомляє Укрінформ.

"Дві дати — 1 вересня і 17 вересня — це чорні плями на карті у рік століття відновлення Польщею незалежності. Вони нагадують нам про дні, коли ми знову втратили нашу вітчизну, коли Польща знову була роздерта на шість років між нашими двома ворогами, між двома країнами, які тоді були тоталітарними режимами: гітлерівською Німеччиною і Радянським союзом, Гітлером і Сталіним", - заявив Дуда.

Він наголосив, що треба зробити усе можливе, щоб ніколи більше не було війни і роздирання Польщі. "Заклинаю нас усіх, але насамперед молоде покоління, аби вести таку політику, щоб так вести польські справи і ними керувати, щоб ніколи більше загроза не зависла над Річчю Посполитою, щоб відновлення незалежності в 1918 році святкували наступні 100, 200 і більше років в нашій країні",- заявив Дуда.

Водночас, глава уряду Матеуш Моравецький під час свого вступу на Ветерплатте зазначив, що на світанку 1 вересня 1939 року на Польщу відбулася "навала варварських армій з усіх сторін".

"Однак у світлі цієї значної переваги польські солдати і польське суспільство з перших днів змінювало долю світу, захищало вільний світ від ворогів свободи, ворогів Польщі та Європи",- наголосив Моравецький.

Як відомо, вранці 1 вересня 1939 переважаючі сили гітлерівських військ напали на невеликий гарнізон польських військ на півострові Вестерплатте, який в оточенні захищався до 7 вересня. Ці події вважаються початком Другої світової війни.