У РФ пасажирський Boeing 737 викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся

Пасажирський Boeing 737, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Боїнг 737 приземлився в Сочі з другої спроби, проте екіпаж не утримав літак в смузі і той викотився за межі, попередньо отримавши пошкодження", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляється, що літак врізався в огорожу, після чого загорівся.

"Боїнг викотився за ЗПС, а потім, подолавши за інерцією смугу безпеки, вдарився об бруствер і втратив лівого крила", - сказало джерело в службах аеропорту.

Він повідомив, що пожежу, яка виникла від удару, загасили.

Як повідомляє telegram канал Mash, під час пожежі Боїнга 737 «Utair» загинула 1 особа та ще 4 постраждали.

Загиблий - працівник аеропорту, у якого стався серцевий напад. Решта постраждалих надихалися чадним газом.

Попередня причина аварії - пілоти не до кінця впоралися з посадкою в складних метеоумовах.