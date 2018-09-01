У Словаччині вбиту радянським солдатом дівчину зарахували до лику блаженних

У місті Кошице у Словаччині близько 30 тисяч віруючих-католиків 1 вересня взяли участь у церемонії беатифікації (зарахування до лику блаженних) Анни Колесарової – словацької дівчини, вбитої під час Другої світової війни радянським солдатом за відмову вступити з ним в інтимний зв’язок.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представник Ватикану Джованні Анджело Беччу назвав Колесарову «мученицею, яка віддала своє життя Христу, щоб зберегти чистоту».

16-річна Анна Колесарова була вбита у містечку Висока-над-Угом на сході Словаччини в листопаді 1944 року. Боєць Червоної армії, ім'я якого залишилося невідомим, як стверджують, застрелив дівчину на очах її рідних. Історія Колесаровой здобула популярність в її рідному краю, а її могила стала місцем паломництва католицької молоді.

Виступаючи на церемонії беатифікації, представники церкви наголосили, що історія Анни Колесаровой змушує задуматися і про ті приниження, які нерідко зазнають молоді жінки в сучасному світі. У той же час, у зв'язку з беатифікацією Колесаровой на адресу Католицької церкви звучить і критика – її звинувачують у неналежному ставленні до жертв зґвалтувань, у постановці невірної, як стверджують критики, моральної дилеми вибору між збереженням життя і цнотливістю.