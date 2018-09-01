У столиці Молдови зібралися на мітинг кілька тисяч прихильників об'єднання з Румунією

У столиці Молдови Кишиневі декілька тисяч прихильників об'єднання з Румунією зібралися на мітинг.

Про це повідомляє Newsmaker.

Повідомляється, що прихильники об'єднання Молдови з Румунією почали марш об'єднання в румунському місті Алба-Юлії 1 липня.

Зазначається, що пройшовши пішки майже 1,3 тисячі кілометрів учасники завершують сьогодні, 1 вересня, свій марш на площі Великих Національних зборів у Кишиневі.

Однак, відзначається, що мирний мітинг перетворився на мирний протест після повідомлення організаторів про затримання кількох автобусів з учасниками на в'їзді в столицю.

Крім того, організатори акції пообіцяли відправитися маршем за автобусами. Частина учасників мітингу під вигуки "Ми не здаємося" пішла маршем по проспекту Штефана чел Маре, інша частина залишилася сидіти на площі Великих національних зборів.