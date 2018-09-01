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У Вашингтоні прощаються з сенатором Джоном Маккейном

1 вересня, 2018 - 12:40
Фото Reuters

У суботу, 1 вересня, у Вашингтоні прощаються з сенатором Джоном Маккейном, який помер 25 серпня. Про це повідомляє CNN.

Труну з тілом Маккейна доставили до Вашингтона зі штату Арізона, де помер сенатор. Вона розташована в ротонді Капітолію - "серці" американського парламенту. Така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США.

Попрощатися з Маккейном прийшли лідери Конгресу, представники обох партій - Республіканської та Демократичної, віце-президент США Майк Пенс. З надгробними промовами виступлять екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший. Маккейна поховають на кладовищі Військово-морської академії в Аннаполісі, штат Меріленд, де сенатор навчався.

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