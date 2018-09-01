Україна поновила перемовини з Британією щодо спрощеного візового режиму

Україна поновила перемовини з Великою Британією щодо спрощеного візового режиму для в'їзду громадян України і найближчим часом можливий певний прогрес. Але до бажаної угоди про спрощення візового режиму ще належить пройти велику дистанцію.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив сьогодні на зустрічі з молоддю в одеському Impact HAB, повідомляє Укрінформ.

"...Нам довелось поновити перемовини з Великою Британією щодо спрощеного візового режиму для в'їзду громадян України. Досягнуто домовленості, що перший раунд відбудеться у жовтні поточного року. У плані розвитку торговельних зв'язків, думаю, статус-кво, ми збережемо і підемо далі, немає також проблем у політичних взаєминах. Але отриманий Україною в рамках Асоціації з ЄС безвізовий режим не розповсюджується на Велику Британію. Тому контакти щодо спрощеного візового режиму відновлено, очікуємо, що певний прогрес в цьому напрямку буде. Але укладення угоди про спрощений режим навряд чи буде справою одного чи двох років", - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання громадянки Австрії, яка має українське коріння і хоче переїхати жити та працювати в Україні.

Йдеться про тривалий процес, уточнив глава МЗС. Але висловив сподівання, що все-таки переговори завершаться підписанням угоди.