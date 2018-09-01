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Українці заборгували за газ 16,7 млрд гривень

1 вересня, 2018 - 11:15
Фото Reuters

У липні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 4,7 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

На кінець липня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,7 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 10,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,8 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,5 млрд грн, за постачання електричної енергії – 3,9 млрд грн.

Джерело: УНН

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