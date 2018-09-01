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Українці здобули золоту і бронзову медалі "Діамантової ліги" з легкої атлетики

1 вересня, 2018 - 22:55
Фото: champion.com.ua

Українська легкоатлетка Анна Ярощук-Рижикова здобула золоту медаль у фіналі «Діамантової ліги» в Брюсселі — щорічних міжнародних легкоатлетичних змагань. Українка перемогла в забігу на 400 метрів з бар’єрами.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України на офіційному сайті.

Ярощук пробігла 400 метрів за 55,38 секунд, що було найкращим результатом фіналу змагань. Ще дві українки — Вікторія Ткачук та Марія Миколенко посіли 5 та 6 місце в цьому забігу.

Ще одну медаль для України здобула на цих змаганнях Оксана Окунева, яка виграла «бронзу» у стрибках в висоту — українка стрибнула на 1,87 метри.

Джерело: День

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