Українська влада не розглядає відновлення водопостачання Криму через Херсонщину, – Бабін

Відновлення подачі води до окупованого Росією Криму через Північно-Кримський канал не розглядається представниками української влади.

(стара гребля на Північно-Кримському каналі)

Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

«У зв`язку із забрудненням навколишнього середовища з заводів північного Криму та крайніми заявами Гобліна-Аксьонова з цих питань (про те, що нібито заводи Армянська та Красноперекопська не зупинять, а додаткову воду для їх роботи та заповнення відстійників знайдуть) мене питає громадськість – чи правдою є те, що з`явилися підкилимні домовленості про подачу води з Херсонщини в Крим Північно-Кримським каналом (ПКК). Упевнений, що будь-який вітчизняний посадовець, який діятиме з метою подачі води на Крим через ПКК, всупереч загальнодержавній позиції, висловленій Президентом України – зробити Крим максимально токсичним для агресора – матиме жалюгідну політичну долю (а може – й невеселу долю юридичну)», – написав Бабін на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, справжніми джерелами забруднення у північному Криму та Херсонському Присивашші є атмосферні викиди та скиди у Сиваш заводу Титан (Армянськ), содового та бромного заводів (Красноперекопськ).

«Тези окупантів про окремий висохлий кислотовідстійник як основне джерело забруднення на десятки квадратних кілометрів (лише уявіть обсяг рідини який для такого забруднення має щоденно підніматися з пилом, а торнадо цього року там не вирувало), в умовах наявних майже щоденних викидів в атмосферу з труб самих заводів, нагадують сфабриковану провокацію з метою отримання гуманітарної підстави для подачі води в Крим. Дуже не впевнений що це спрацює», – коментує Борис Бабін.

На його думку, реальні екологічні проблеми на цих вкрадених заводах, пов`язані з низькою якістю сировини (санкції) та обладнанням очисних (знов таки санкції), вже загальновідомі. Та до нестачі води відношення не мають.

«Тож є вкрай простий шлях припинити екологічне лихо – зупинити виробництво. Думаю так воно й станеться незабаром, – зазначає постпред президента в Криму. – Крім того, наразі вже маємо письмову позицію керівництва Північно-Кримського каналу про те, що ніхто найближчим часом не буде розбирати на ПКК стару греблю, збудовану 2014 року та не буде чистити русло між старою та новою греблями ПКК. Без цього воду подавати не можна. Моніторитимемо ми ситуацію на ПКК неухильно, разом з іншими уповноваженими органами та громадськими формуваннями що мають відповідний статус».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон