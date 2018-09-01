Уряд Нікарагуа видворив з країни делегацію ООН з прав людини

Уряд Нікарагуа розпорядився видворити делегацію ООН з прав людини після публікації доповіді, яка засуджує репресії і зловживання, вчинені адміністрацією президента країни. Про це повідомляє Reuters.

"З огляду на те, що цілі, причини та умови, чим обумовлене це запрошення (делегації ООН до країни - ред.), припинилися, міністерство оголошує про завершення терміну дії запрошення і завершення візиту з 30 серпня", - йдеться в листі міністра закордонних справ Нікарагуа Дениса Монкади, адресованому регіональному представнику Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Регіональне відділення УВКПЛ у своїй заяві повідомило, що "продовжуватиме свою роботу з моніторингу та подання інформації про становище в галузі прав людини в Нікарагуа у віддалених районах".

У середу делегація ООН опублікувала звіт про порушення прав людини з 18 квітня по 18 серпня, включаючи надмірне застосування сили і вбивства, вчинені поліцією Нікарагуа, а також зникнення людей, випадки застосування тортур в центрах тримання під вартою. У звіті стверджується, що уряд Нікарагуа закрив очі на безчинство поліції.

Як відомо, протести в Нікарагуа розпочалися 18 квітня з демонстрації проти пенсійної реформи. Президент країни Даніель Ортега скасував реформу, однак протести не припинилися і переросли в вимогу відставки президента і проведення дочасних виборів. Унаслідок сутичок загинули більш як 300 осіб і близько 2000 отримали поранення.