Усім вінницьким першокласникам подарували книги про історію рідного міста

Сьогодні, 1 вересня, перший раз у перший клас пішло 5286 маленьких вінничан. Кожен з них отримав у подарунок «Книгу вінницького школяра», у якій йдеться про видатних вінничан, знакові історичні події, природні особливості краю та визначні місця Поділля. За словами головного освітянина міста Оксани Яценко, книга повністю відповідає змісту Нової української школи і стане гарним посібником для першокласників.

«Видання підготувала Вінницька міська рада, департамент освіти та комунальна установа «Міський методичний кабінет». Цей посібник навчатиме дітей з першого класу любити наше місто, нашу Батьківщину, виховуватиме патріотизм. Серед іншого у книзі йдеться про ігри, у які гралися діти колись на Поділлі, представлена інформація про позашкільні заклади, які можуть відвідувати вінничани. А у розділі «Вінницька абетка» відповідно до літер алфавіту йдеться про відомих вінничан, архітектуру та історію міста», – розповідає Оксана Яценко.

Окрім «Книги вінницького школяра», для перших класів до нового навчального року придбали 1660 «Живих абеток» – це інтерактивні підручники. Кожен клас отримав по 10 екземплярів. На них зображено QR-код, якщо навести на книгу гаджет – телефон чи планшет з відповідним додатком – вона «заговорить». Такий підручник, переконані батьки, дітям неодмінно сподобається, але й звичайні книги вони полюбляють читати та роздивлятися малюнки.

«Моя Віталіна вже добре користується планшетом і телефоном, але звичайні книги з казками ніхто не відміняв, – каже матір учениці 1-В класу школи № 3 Олеся Слободянюк. – Наші діти будуть вчити по-новому, за новими принципи. Мені подобається оновлення освітнього середовища, нові підручники, меблі та сучасна техніка. Але поруч з цим не забувають і про традиційні засоби – підручник, посібник чи зошит. Не знаю чи буде Віталіна самостійно читати подаровану містом книги, але малюнки їй дуже сподобалися. В подальшому вона знадобиться їй для підготовки до уроків рідного краю чи природознавства».

На придбання обладнання для створення умов для Нової української школи Вінниця отримала державну субвенцію у розмірі більше 8 мільйонів гривень. З міського бюджету виділено ще 5 мільйонів грн. Усі школи міста вже отримали необхідну техніку. Поставка меблів та роздаткового матеріалу триває.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця