В Азовському морі берегова охорона РФ затримала українське судно

Поблизу Бердянська берегова охорона ФСБ Росії затримала у ніч на суботу українське судно Amadore.

Про це повідомив голова спостережної ради фонду «Майдан закордонних справ», головний редактор видання Black See News Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Це 99-е затримання безпосередньо в морі (з 17 травня 2018 року): український балкер AMADORE обшукують вже більше 10 годин. В ніч на суботу берегова охорона ФСБ РФ затримала його на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська», – написав Клименко.

За його словами, судно затримали після опівночі, а на 10-у ранку судно ще продовжувало стояти.

«Зазвичай, такі затримання тривають близько 3-х годин», – зазначив він.

Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.