В окупованому Криму РФ намагається знищити театр з більш як 100-річною історією

Російська окупаційна влада в Криму продовжує цілеспрямовані дії зі знищення Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, що має більш як 100-річну історію.

Про це йдеться в заяві голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, опублікованій на його сторінці у Facebook.

"Незаконне звільнення на початку серпня 2018 року за абсолютно сфабрикованими і надуманими обвинуваченнями художнього керівника-директора й, одночасно, головного режисера театру Біляла Білялова, який працював у Кримськотатарському академічному музично-драматичному театрі з 1989 року, стало початком дій російської окупаційної влади зі знищення кримськотатарського театру", - заявив Чубаров.

За його словами, колектив театру виступив на захист свого керівника від сфальсифікованих обвинувачень і незаконного звільнення, проте професійні аргументи і попередження творчого колективу театру ніяк не подіяли на російських окупантів.

"Наступною продумано-принизливою дією стосовно високопрофесійного творчого колективу кримськотатарського театру стало рішення російських окупантів про призначення на посаду директора театру Меджиде Мельгазієвої, яка раніше працювала заступником директора з господарських питань, а на посаду художнього керівника - актора Ельдара Джелілова", - повідомив Чубаров.

Після того, як 29 серпня 2018 року зазначені "керівники" були представлені колективу театру, 16 артистів театру написали заяви про звільнення.

"Реакція колективу на таке явне ігнорування його вимог виявилася цілком очевидною. На знак протесту проти звільнення Біляла Білялова і призначення керівниками кримськотатарського театру посередніх людей, 16 високопрофесійних артистів театру, серед яких 5 заслужених артистів України, 3 заслужені артисти Автономної Республіки Крим,, а також обдаровані молоді виконавці залишили стіни театру, подавши заяви про звільнення", - йдеться в заяві глави Меджлісу.

Він наголосив, що "смілива громадянська позиція і відданість кримськотатарських артистів культурі свого народу, збереженню ними вірності ідеалам своєї професії отримали широку підтримку і схвалення кримськотатарської громадськості, а також у міжнародному професійному театральному середовищі".

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров висловив підтримку боротьбі творчого колективу Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру на захист єдиного у світі кримськотатарського професійного театру.

"Висловлюю сподівання, що в результаті об'єднаних дій спільно з державними органами України і міжнародними партнерами будуть створені умови для відновлення професійної діяльності кримськотатарських артистів, змушених на знак протесту проти свавілля російських окупантів, тимчасово залишити стіни кримськотатарського театру", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр — театр у місті Сімферополі, осередок і популяризатор кримськотатарської культури в місті, Кримута країні в цілому.

Історія театру нерозривно пов'язана з трагічною долею кримськотатарського народу. Театр разом із своїм народом пережив утиски царського самодержавства, репресії більшовиків і німецько-фашистських окупантів, тотальну депортацію 1944 року і радянський геноцид.

Відроджений у 1989 році театральний колектив здійснює велику роботу з формування трупи, пошуку класичних і національних драматургічних творів, рішення творчих і організаційних проблем, пов'язаних з пошуком індивідуального обличчя кримськотатарського театру і його місця в світовому театральному просторі.