ЄС очікує, що Сербія і Косово укладуть угоду щодо нормалізації відносин до травня

ЄС сподівається, що Сербія і Косово укладуть зобов'язуючу угоду щодо нормалізації відносин до травня наступного року. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє ЄП з посиланням на EUobserver.

У травні наступного року завершиться мандат нинішнього Європейського парламенту та Комісії, і відбудуться нові загальноєвропейські вибори.

За словами Могеріні, угода може включати в себе обмін територіями між Косово і Сербією та сербське визнання Косово.

Раніше президент Косова Хашим Тачі відкинув можливість передачі косовських територій з етнічно сербським населенням під владу Белграда і заявив, що муніципалітети Медведжа, Прешево і Буяновац на півдні Сербії повинні бути приєднані до Косова в односторонньому порядку.

Як відомо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.

Найчастіше обговорюваний сценарій полягає у тому, що частина північного Косова, населена здебільшого сербами, перейде Сербії, а населена здебільшого албанцями Прешевська долина у Сербії стане частиною Косова.