Юристи Трампа готують спростування висновків спецпрокурора Мюллера

Юристи президента США Дональда Трампа готують доповідь, яка спростовує можливі висновки спецпрокурора Роберта Мюллера, зокрема, щодо змови між командою Трампа та Росією.

Про це повідомляє CNN.

Провідний адвокат Трампа, Рудольф Джуліані, сказав, що доповідь включатиме, зокрема, спростування змови з Росією на виборах 2016 року, звільнення радника з національної безпеки Майкла Флінна та перешкоджання правосуддю.

Джуліані зазначив, що поки не знає, якими будуть висновки Мюллера за підсумками розслідування, однак адвокати президента США готують доповідь для перестороги.

Джерело CNN повідомляє, що доповідь наполовину готова.

Нагадаємо, Спецпрокурор Мюллер курує розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. Одним з останніх важливих зрушень розслідування став суд над колишнім керівником кампанії Трампа Полом Манафортом, якого обвинувачують у шахрайстві, незаконному лобіюванні, корупційних зв'язках з олігархами, пов'язаними з РФ. Члени журі присяжних у суді Олександрії визнали Манафорта винним у 8 з 18 пунктів обвинувачення: п'ять пунктів обвинувачення пов'язані з податковими махінаціями, два – з порушенням банківського законодавства та один – з приховуванням рахунків в іноземних банках.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав генпрокурора зупинити розслідування Мюллера.

Повідомлялося, що спецпрокурор США Роберт Мюллер має намір до 1 вересня цього року завершити розслідування з приводу того, чи перешкоджав Трамп здійсненню правосуддя в справі втручання РФ у американські вибори.