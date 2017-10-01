Арт-буки тернопільських бібліотек передадуть бійцям в зону АТО

Традиційно під час фестивалю «Бібліофест», приуроченого Всеукраїнському дню бібліотек, книгозбірні Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи презентують арт-буки. Цього року вже сьомий захід відбувся під гаслом «Бібліотечний тренд Файного міста».

Щоразу ці, без перебільшення, витвори мистецтва стають цікавішими, креативнішими в оформленні і на Всеукраїнських форумах вони в центрі уваги, - наголошує директор Тернопільської ЦБС Світлана Козелко. Тепер в центральній міській бібліотеці можна побачити книги-рукотвори у вигляді вінілової платівки, друкарської машинки, валізи, яскравої скриньки з рогози, пазлів, поштових конвертів і навіть колиски з лялькою-дитиною в українському стилі. До виготовлення арт-буків долучилися народні майстри і пересічні читачі бібліотек.

Основний акцент - на патріотичну тематику – Українські Січові Стрільці, УПА, АТО. Над цими книгами працювали майстер з витинанки Галина Дудар, знана тернопільська вишивальниця Світлана Галущак, художники і вишивальниці Вікторія Кривоніс і Євгенія Войнарська, майстер народної творчості з художньої вишивки і художнього войлоку Тетяна Охрицька, яка зробила обкладинку до арт-бука «З героїчного коріння забуяли сходи». Більша його частина присвячена учаснику АТО, професору Тернопільського національного економічного університету, експерту «Дня» Миколі Лазаровичу, а також - загиблому Герою Віктору Гурняку - фотокореспонденту, волонтеру, добровольцю 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Міністерства оборони України, пластуну і всім, хто поліг за Незалежність України. Саме ці арт-буки передасть в зону АТО українським солдатам меценат тернопільських бібліотек, підприємець Ольга Колос, яка надає допомогу бійцям.

Загалом за три дні в рамках цьогорічного «Бібліофесту-VІІ» «Бібліотечний тренд Файного міста» відбулося півсотні подій – презентації, флешмоби, креативні, піжамні читання з відомими тернопільськими письменниками, виставки, майстер-класи, літературні імпрези, бібліоподіум «Дефіле книжкових красунь». Знаковим було відкриття УРБАН-бібліотеки на базі книгозбірні №7.

Як зазначали організатори, такий бібліотечний фестиваль наразі єдиний в Україні.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль