Білий дім заборонив міністрам використовувати державні літаки

Білий дім заборонив високопоставленим чиновникам використовувати для поїздок літаки, що належать державі або приватним особам, повідомляє «Голос Америки».

"В інструкції, підписаній директором офісу з менеджменту і бюджету Міком Малвені, наголошується, що будь-які поїздки глав федеральних відомств мають бути особисто схвалені главою адміністрації Джоном Келлі", - йдеться у повідомленні.

Документ було випущено після того, як глава міністерства охорони здоров'я Том Прайс подав у відставку через скандал з використанням літаків, що належать державі, для, у тому числі, приватних поїздок.

«У світлі недавніх подій, президент попросив мене нагадати главам усіх федеральних відомств і агентств про правила щодо поїздок, які існують в адміністрації. Літаки, що належать державі, знаходяться в оренді, лізингу або чартерні літаки, не можуть бути використані державними службовцями за винятком випадків, коли це виправдано» - йдеться у документі.

Мік Малвені нагадав, що високопоставлені чиновники «служать суспільству», і «кожен цент, який ми витрачаємо, надходить від платників податків».

Серед співробітників адміністрації, які використовували державні або приватні літаки для особистих поїздок, останнім часом називалися глава міністерства внутрішніх справ Райан Зінке, міністр фінансів Стівен Мнучин і керівник агентства з охорони навколишнього середовища Скотт Пруїтт.