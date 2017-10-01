Чемпіон WBC в першій важкій вазі Брієдіс зустрінеться на рингу з Усиком

У чвертьфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) чемпіон WBC в першій важкій вазі Майріс Брієдіс захистив свій титул. Він переміг кубинця Майка Переса, повідомляє Укрінформ.

Боксер з Латвії переміг кубинця одноголосним рішенням суддів - 116-110, 115-111, 114-112. Поєдинок у Ризі проходив в середньому темпі за невеликої переваги Брієдіса. Боксери часто зближувалися, клинчували і застосовували брудні прийоми. У 3-му раунді за небезпечний рух головою зняли очко з Переса. У 10-му раунді за аналогічне порушення покарали латвійця.

Тепер Бріедіс в півфіналі WBSS зустрінеться з українцем Олександром Усиком, який раніше переміг Марко Хука. Бій повинен відбутися в січні-лютому 2018 року.

У іншому півфіналі WBSS кубинець Юніер Дортікос зустрінеться з переможецем пари Мурат Гассієв (Россія) - Кшиштоф Влодарчик (Польща).