Через протест ультраправих Канада закрила пункт пропуску зі США

На міждержавному пункті пропуску поблизу Монреалю відбулась протестна акція, учасниками якої стали близько 300 членів ультраправого канадського угрупування «Штурмовий альянс». Члени угрупування вимагали від уряду вжити заходів для припинення незаконної міграції до Канади, передає Укрінформ.

Згодом до пункту пропуску під’їхало кілька автобусів із антифашистами, які навпаки виступали за збільшення державної підтримки мігрантів. Аби не допустити сутичок, поліції довелося розділити групи протестувальників, які намагалися перекричати один одного.

З метою гарантування безпеки подорожуючих, Прикордонна служба Канади тимчасово закрила пункт пропуску у містечку Лаколле, що є найближчим до Монреалю.

Учасники ультраправого протесту спробували прорватися до табору незаконних мігрантів, розташованого поруч із пунктом пропуску, однак були зупинені правоохоронцями.

Згодом антифашисти покинули прикордонну зону, утім окремі представники протилежного табору ще продовжують свій протест.

Додамо, що цього року Прикордонна служба Канади виявила 13 тис незаконних мігрантів, більшість із яких мали громадянство Гаїті та намагалися потрапити до країни Кленового листа із США саме через пункт пропуску у Лаколле.