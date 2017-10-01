Іспанська влада заблокувала сайт реєстрації виборців на референдум щодо незалежності Каталонії

Влада Іспанії заблокувала сайт реєстрації виборців на референдумі про незалежність Каталонії, тому процес голосування проходить дуже повільно, біля дільниць утворилися великі черги, повідомляє Громадське.

«Біля дільниць стоять по кілька сотень людей. На двох дільницях, де ми були, попереджають, що от-от може прибути спецназ, тому що у сусідніх школах розганяли людей», - розповіла кореспондент Громадського Ольга Токарюк з Барселони.

Раніше речник уряду Каталонії Жорді Турулл повідомив, що відкрилися і працюють 73% виборчих дільниць.

Нагадаємо, Каталонія закликала ЄС втрутитися в конфлікт з владою Іспанії.