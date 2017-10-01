Італія наказала послу КНДР залишити країну через ядерні випробування

Італія наказала послу Північної Кореї залишити країну на знак протесту проти ядерних і ракетних випробувань Пхеньяна.

Про це заявив глава МЗС Італії Ангеліно Альфано, повідомляє Reuters.

При цьому, за його словами, для Італії важливо підтримувати канал комунікації з КНДР, тому про розрив дипломатичних відносин не йдеться.

"Послу доведеться виїхати з Італії" - сказав Альфано.

"Ми хочемо, щоб Пхеньян зрозумів: ізоляція неминуча, якщо він не змінить поведінку" - додав міністр.

Він нагадав, що раніше Іспанія оголосила посла Північної Кореї персоною нон грата, а Португалія розірвала дипвідносини з КНДР.

Така реакція стала відповіддю на останні ядерні і ракетні випробування Північної Кореї.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що перебувають у комунікації з Північною Кореєю з метою заохотити режим відмовитися від створення ядерної зброї.