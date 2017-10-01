Кількість загиблих від землетрусу в Мексиці зросла до 360 людей

Кількість жертв потужного землетрусу в Мексиці зросла до 360 людей. Про це повідомив представник громадянської оборони країни Луїс Феліпе Пуенте в твіттері.

Раніше повідомлялося про 319 загиблих.

Землетрус магнітудою 7,1 стався поруч з Мехіко ввечері 19 вересня. За даними влади країни, постраждали більш 2 тис. чоловік.

Нагадаємо, наслідки потужного землетрусу у Мексиці, який стався 19 вересня, не завадять проведенню автомобільної гонки "Формула-1", що має відбутись у столиці країни 29 жовтня.