Літак авіакомпанії Air France, що прямував у Лос-Анджелес, здійснив екстрену посадку у Канаді

Після того, як у літака авіакомпанії Air France відмовив однин із двигунів, пілот змушений був здійснити аварійну посадку в канадському місті Гус-Бей. На борту найбільшого в світі пасажирського літака, двопалубного аеробуса A380, перебували 496 пасажирів і 24 члени екіпажу, передає ВВС.

Один із чотирьох двигунів лайнера відмовив, коли літак пролітав на захід від Гренландії, частина деталей двигуна відвалилася.

Лайнер успішно приземлився у Канаді, ніхто не постраждав, проте пасажири кілька годин після приземлення залишалися на борту. Аеропорт в Гус-Бей не обладнаний для обслуговування аеробусів А380.

Девід Рехмар, колишній авіамеханік, що летів рейсом AF66, розповів, що інцидент міг статися через відмову турбовентилятора.

За його словами, літак смикнувся, і пасажири запанікували.

За словами пана Рехмара, він думав, що літак впаде, бо боявся, що постраждав не лише двигун, а й крило.

Лайнер стабілізували через 30 секунд.

Майже годину A380 летів на трьох двигунах, поки не дістався аеропорту в місті Гус-Бей у східній частині Канади.

На фотографіях, зроблених пасажирами лайнера, видно повністю зруйноване покриття двигуна і невеликі пошкодження на поверхні крила.

Причини інциденту поки незрозумілі. Air France підтвердила факт серйозного пошкодження двигуна, із яким екіпаж "прекрасно впорався".

Пасажирів пересаджують на інші рейси.