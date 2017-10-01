Львовом проїхалися велосипедистки-рокерші

Учора, 30 вересня, у Львові відбувся VII жіночий велопарад. Тематикою цьогорічного заїзду став глем- або панк-роковий стиль. Організувала парад Львівська асоціація велосипедистів.

Стартував заїзд від площі перед ЛНУ ім. І. Франка. Тут зібралося близько 30 велосипедисток. У більшості із них був витриманий заданий організаторами дрес-код. Косухи (шкіряні куртки особливого покрою), кеди, бандани на головах, порвані джинси чи футболки із емблемами улюблених рок-колективів - увесь цей одяг прикрашав учасниць заїзду. Крім того обов'язково у кожної з учасниць мали бути напомаджені губи в червоний колір.

Загалом учасниці велопараду проїхали по вулицях Львова близько 16 км.

Це не вперше жіночі велопаради у Львові мають тематику. Так у 2015 році дрес-кодом був діловий стиль одягу (костюми, блузи, сорочки, портфелі, сумки) та мереживні пов’язки на очах, а у 2016 році – «будь-який одяг, у якому ти відчуваєш себе богинею» (тільки не спортивний).

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів